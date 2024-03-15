«Лада» протаранила дерево в Волхове. Один пассажир погиб, трое пострадали

По предварительным данным, 14 марта около 02:00 возле АЗС на Новоладожском шоссе в Волхове «ВАЗ-2114» под управлением 19-летнего местного жителя съехал с дороги и въехал в дерево.

Скончался 20-летний пассажир. С травмами головы, ушибами и ссадинами госпитализирована 16-летняя девушка. У двоих парней 18 и 19 лет диагностировали ушибы живота и груди, их отпустили лечиться амбулаторно.

На месте происшествия водитель прошел медицинское освидетельствование. В выдыхаемом литре воздуха было больше 0,8 миллиграммов алкоголя.