Выборы Президента России: в Ленинградской области открылись 1007 избирательных участков

Общая численность избирателей 47 региона — 1 421 905 человек. Всех их ждут на избирательных участках

Как рассказали в областном правительстве, в Ивангороде образован избирательный участок для голосования граждан России, проживающих за рубежом, в частности, в Эстонии.

На всех избирательных участках, кроме временных (больницы, воинские части, СИЗО), работает видеонаблюдение с трансляцией на служебный портал или средства видеорегистрации с записью изображения и звука. На 194 избирательных участках будут задействованы комплексы обработки избирательных бюллетеней.

Напомним, что выборы президента РФ в 2024 году начались сегодня, 15 марта, и будут проходить в течение трех дней — по 17 марта. В них примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвиженец). Новый глава государства будет управлять Россией шесть лет, до 2030 года.