В Петербурге расширили программу регионального маткапитала

Теперь субсидию смогут получать и опекуны тех и более детей.
Законодательное собрание Санкт-Петербурга расширило программу регионального материнского капитала. По новому постановлению получать выплату смогут и опекуны.
Так, граждане, которые оформили опеку над ребенком в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года, попадают под действие нового распоряжения. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.
Отметим, в 2024 году размер субсидии составляет 203 837,52 рублей.
Вам будет интересно
Речь идет о субъектах страны, где наблюдается низкая рождаемость. Депутаты партии "Справедливая Россия - За правду" выступили с инициативой увеличить размер...
13.03.2024 82