В Петербурге расширили программу регионального маткапитала

Теперь субсидию смогут получать и опекуны тех и более детей.

Законодательное собрание Санкт-Петербурга расширило программу регионального материнского капитала. По новому постановлению получать выплату смогут и опекуны.

Так, граждане, которые оформили опеку над ребенком в период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2030 года, попадают под действие нового распоряжения. Сейчас документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Отметим, в 2024 году размер субсидии составляет 203 837,52 рублей.