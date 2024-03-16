В лобовой аварии под Волосово погиб сотрудник полиции, его коллега в реанимации

Страшная авария с большегрузом произошла ранним утром 16 марта.

В Волосовском районе Ленобласти 16 марта произошло серьезное ДТП с летальным исходом. По имеющимся данным, автомобиль марки Lada столкнулся с большегрузом.

За рулем легкового автомобиля находился 25-летний лейтенант полиции. Офицер погиб на месте. На пассажирском сидении находилась коллега мужчины, 34-летняя женщина. Она с тяжелыми травмами была госпитализирована.

Предварительная причина трагедии — выезд на встречную полосу.