В Киришах подросток погасил Вечный огонь: теперь вандала ищет полиция

Автор: Анастасия Щербакова
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В полицию о хулигане сообщили очевидцы.

В Киришах разыскивают юного вандала, который затушил Вечный огонь на мемориале «Памяти павших» на проспекте Победы. Молодой человек бросил на пламя снег и сбежал. Все произошло накануне вечером, 15 марта.

В полицию о хулигане сообщили очевидцы, наблюдавшие за происходящим. Поисками подростка уже занимаются.

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