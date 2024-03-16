В Киришах подросток погасил Вечный огонь: теперь вандала ищет полиция

В полицию о хулигане сообщили очевидцы.
В Киришах разыскивают юного вандала, который затушил Вечный огонь на мемориале «Памяти павших» на проспекте Победы. Молодой человек бросил на пламя снег и сбежал. Все произошло накануне вечером, 15 марта.
В полицию о хулигане сообщили очевидцы, наблюдавшие за происходящим. Поисками подростка уже занимаются.
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