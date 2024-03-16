Мокрый снег, дожди и шквалистый ветер обрушатся на Ленобласть в начале новой недели

МЧС предупреждает об ухудшении погодных условий в регионе.

Согласно данным регионального МЧС, 17 марта в Ленобласти выдастся ненастным. Ожидаются дождь, мокрый снег и усиление порывов ветра.

Осадки, местами сильные: ночью в виде дождя, утром, днем на севере в виде мокрого снега, снега, на юге дождя, переходящего в мокрый снег. Днем местами налипание мокрого снега. Ветер ночью юго-западный, южный 4-9 м/с, утром и днем северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы 15-17 м/с, — сообщают в ведомстве.

Температура воздуха при этом составит в течение суток в пределах 0 — 5 градусов тепла, а местами до +8. Ночью столбики термометров местами опустятся до -3 градусов.