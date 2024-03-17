В Кировском районе на дому проголосовали ветераны Великой Отечественной войны

В Кировском районе Ленобласти ветераны Великой Отечественной войны Николай Гундаров и Георгий Лончаков приняли участие в выборах президента России.
Они воспользовались возможностью выездного голосования.
Фото: Администрация Кировского района
Фото: Администрация Кировского района
Фото: Администрация Кировского района
Напомним, сегодня, 17 марта, последний день голосования. По итогам первых двух дней явка избирателей в Ленобласти составила 60,43%.
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