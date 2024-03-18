Из жизни ушел король Великобритании Карл III

Автор: Анастасия Щербакова
-
Поделиться

Монарху было 75 лет.

В понедельник, 18 марта, скончался король Великобритании Карл III на 76-м году жизни, сообщают СМИ, ссылаясь на Букингемский дворец.

Монарх ушел из жизни в результате онкологического заболевания. Наследником Карла III должен стать его сын Уильям.

На посту короля Великобритании Карл III пробыл менее года.

Вам будет интересно
Из жизни ушел король Великобритании Карл III Карл III, великобритания
Из жизни ушел худрук Театра сатиры Александр Ширвиндт
Артисту было 89 лет. На 90-м году жизни скончался народный артист, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Деятель культуры...
15.03.2024 118
Автор