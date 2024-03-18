Из жизни ушел король Великобритании Карл III

Монарху было 75 лет.

В понедельник, 18 марта, скончался король Великобритании Карл III на 76-м году жизни, сообщают СМИ, ссылаясь на Букингемский дворец.

Монарх ушел из жизни в результате онкологического заболевания. Наследником Карла III должен стать его сын Уильям.

На посту короля Великобритании Карл III пробыл менее года.