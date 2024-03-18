Из жизни ушел король Великобритании Карл III

Монарху было 75 лет.
В понедельник, 18 марта, скончался король Великобритании Карл III на 76-м году жизни, сообщают СМИ, ссылаясь на Букингемский дворец.
Монарх ушел из жизни в результате онкологического заболевания. Наследником Карла III должен стать его сын Уильям.
На посту короля Великобритании Карл III пробыл менее года.
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