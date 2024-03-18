Cмерть короля Великобритании Карла III оказалась фейком

Ранее СМИ сообщали, что монарх скончался днем, 18 марта.
Сообщения о смерти короля Великобритании Карла III оказались неправдой. Информация — фейк, передает пресса.
Отметим, 18 марта в британских СМИ стали появляться сообщения об уходе из жизни монарха. Причиной смерти называлось осложнение онкологического заболевания, недавно обнаруженного у Карла III.
Вам будет интересно
Артисту было 89 лет. На 90-м году жизни скончался народный артист, художественный руководитель Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт. Деятель культуры...
15.03.2024 118