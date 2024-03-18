Cмерть короля Великобритании Карла III оказалась фейком

Автор: Анастасия Щербакова
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Ранее СМИ сообщали, что монарх скончался днем, 18 марта.

Сообщения о смерти короля Великобритании Карла III оказались неправдой. Информация — фейк, передает пресса.

Отметим, 18 марта в британских СМИ стали появляться сообщения об уходе из жизни монарха. Причиной смерти называлось осложнение онкологического заболевания, недавно обнаруженного у Карла III.

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