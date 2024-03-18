18 марта — День воссоединения Крыма с Россией. С той поры прошло ровно 10 лет. Как вспоминает журналист и политический обозреватель Сергей Веселовский, эмоции, которые испытывали жители полуострова в тот день, не описать словами.

Огромное количество людей – пожилые, молодые, знакомые, незнакомые – обнимались, целовались, пели песни и ждали открытия участков, — так описал Веселовский день присоединения Крыма к России.

Журналист отмечает, что возвращение полуострова в родную гавань, в Россию, фактически спасло жителей полуострова. Крым является важным стратегическим объектом, на который блок НАТО уже давно положил глаз.

Если бы там появилась база НАТО после госпереворота, это была бы очень страшная ситуация для России. Мы бы этого удара могли бы не пережить. Решение о воссоединении Крыма с РФ было резким и решительным, и мы, крымчане, будем благодарны всю жизнь руководству страны за то, что спасло 2,5 млн жителей полуострова от страшнейшей катастрофы, — цитирует журналиста «Ленинградской рубеж».

Сразу, как полуостров оказался в составе России, жизнь крымчан начала налаживаться. За короткий промежуток времени удалось добиться невероятных результатов — проложены тысячи километров новых дорог, построен Крымский мост, налажена жилищно-коммунальная инфраструктура и возведены сотни соцобъектов. Список можно продолжать еще очень долго.

Хочу пожелать крымчанам радоваться и создавать будущее для своих детей, внуков, потомков, потому что у нас сегодня, как говорят, широки просторы. Не бояться трудностей, не дрожать перед угрозами врага. Наша задача – стоять твердо на своем и верить в то, что под руководством нашего президента у нас всё получится. Как сказал поэт Пабло Неруда: «Крым – это орден на груди планеты Земля». Мы действительно должны снова стать этим орденом, — добавил Веселовский.