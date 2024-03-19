Житель Гатчины развращал маленьких девочек в онлайн-игре. Заведено более 20 уголовных дел

Еще в июле 2022 года за распространение детского порно задержан 35-летний житель Гатчины. В ходе следствия выяснилось, что мужчина также растлил четырех несовершеннолетних девочек в онлайн-игре.

У жителя Гатчины нашли фото и видео порнографического характера с участием несовершеннолетних. Он распространял их через онлайн-игру с декабря 2018 года.

В отношении мужчины были заведены 20 уголовных дел. В ходе следствия выяснилось, что подозреваемый растлил еще четверых детей через онлайн-игру в популярной социальной сети.

Преступления совершались в сентябре 2016, августе 2017, ноябре 2019 и апреле 2020 года. В тот момент двум пострадавшим девочкам было по 12 лет, другим – по 11 и 13 лет.