Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также боевая машина реактивной системы залпового огня RM-70 «Vampire» чешского производства.

На Белгородском направлении противник потерял до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты и три автомобиля.

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На Донецком направлении ВСУ потеряли свыше 215 военнослужащих, три танка, две боевые машины пехоты и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», гаубица Д-30 и зенитно-артиллерийский комплекс С-60.

На Авдеевском направлении противник потерял до 125 военнослужащих, две боевые бронированные машины и пять автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin» производства США, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-20, орудие Д-30 и противотанковая пушка МТ-12 «Рапира».

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 130 военнослужащих, танк, две боевые машины пехоты, пять автомобилей, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Херсонском направлении потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, два автомобиля, артиллерийская система М777 производства США и гаубица Д-30.

Средствами противовоздушной обороны уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбиты 38 реактивных снарядов систем залпового огня: HIMARS, «Ольха», «Град» и «Vampire».