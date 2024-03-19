Ученые заявили о высокой вероятности магнитной бури в ближайшие сутки

По прогнозам ученых, возмущения в магнитосфере планеты начнут происходить уже во вторник.

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ фиксируют повышенный индекс геомагнитной активности на планете.

Ученые оценивают вероятность магнитной бури 19 марта в 5%, однако 20 числа риск шторма уже составляет 15%. Впрочем, ожидаемые возмущения в магнитосфере будут относиться к самой слабой категории G1.