Ученые заявили о высокой вероятности магнитной бури в ближайшие сутки

По прогнозам ученых, возмущения в магнитосфере планеты начнут происходить уже во вторник.
Специалисты Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ фиксируют повышенный индекс геомагнитной активности на планете.
Ученые оценивают вероятность магнитной бури 19 марта в 5%, однако 20 числа риск шторма уже составляет 15%. Впрочем, ожидаемые возмущения в магнитосфере будут относиться к самой слабой категории G1.
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19.03.2024 62