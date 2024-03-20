Стала известна дата презентации новой Lada Iskra

«АвтоВАЗ» планирует представить новинку на ПМЭФ в этом году.

Российский автоконцерн «АвтоВАЗ» презентует свою новую модель Lada Iskra на ближайшем Петербургском международном экономическом форуме. Об этом заявил глава компании Максима Соколова.

Уже стало доброй традицией презентовать новые автомобили на Санкт-Петербургском экономическом международном форуме. Там был в прошлом году презентован автомобиль Aura, прототип автомобиля Aura. <…> Наверное, это самая представительная площадка, на которой мы презентуем автомобиль Iskra, — сообщил он агентству ТАСС.