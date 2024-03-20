Представлен рейтинг самых счастливых стран мира: Финляндия снова на первом месте

Следом за ней расположились Дания и Исландия.

В ООН представили ежегодный Всемирный доклад счастья. Как и в прошлом году, самой счастливой страной признана Финляндия.

В топ-5 рейтинга также вошли Дания, Исландия, Швеция и Израиль. А вот на последнем, 143-м месте, оказался Афганистан, признанный самой несчастной страной.

Тем временем Россия расположилась ровно посередине рейтинга — на 72-м месте. Для сравнения, в 2023 году наша страна занимала 76-ю строчку.

При составлении рейтинга учитывались шесть ключевых факторов: уровень социальной поддержки, доходы населения, продолжительность жизни, степень свободы, щедрость людей и восприятие коррупции.