Виновник аварии под Выборгом, в которой пешехода переехали дважды, задержан

Им оказался 24-летний местный житель.
Сотрудники ГИБДД оперативно нашли и задержали 24-летнего водителя Hyundai, который накануне вечером сбил мужчину в Выборгском районе Ленинградской области и уехал с места аварии.
Трагедия произошла около 22:00 на 57-м километре трассы «Пески — Сосново — Подгорье». По предварительным данным, пешеход оказался на проезжей части, где его сначала сбил «кореец», а затем другой автомобиль.
Вам будет интересно
К умышленному причинению тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, прибавилось хулиганство. Как передает пресс-служба СК по Петербургу, в отношении трех подростков,...
20.03.2024 41