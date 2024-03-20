Виновник аварии под Выборгом, в которой пешехода переехали дважды, задержан

Им оказался 24-летний местный житель.

Сотрудники ГИБДД оперативно нашли и задержали 24-летнего водителя Hyundai, который накануне вечером сбил мужчину в Выборгском районе Ленинградской области и уехал с места аварии.

Трагедия произошла около 22:00 на 57-м километре трассы «Пески — Сосново — Подгорье». По предварительным данным, пешеход оказался на проезжей части, где его сначала сбил «кореец», а затем другой автомобиль.