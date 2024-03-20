Виновник аварии под Выборгом, в которой пешехода переехали дважды, задержан

Автор: Анастасия Щербакова
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Им оказался 24-летний местный житель.

Сотрудники ГИБДД оперативно нашли и задержали 24-летнего водителя Hyundai, который накануне вечером сбил мужчину в Выборгском районе Ленинградской области и уехал с места аварии.

Трагедия произошла около 22:00 на 57-м километре трассы «Пески — Сосново — Подгорье». По предварительным данным, пешеход оказался на проезжей части, где его сначала сбил «кореец», а затем другой автомобиль.

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