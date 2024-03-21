Поминки закончились стрельбой из обреза в Тосненском районе

В доме на улице Школьной в поселке Шапки Тосненского района 19 марта проходили поминки. Около 22:40 житель деревни Нурма, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал стрелять из обреза охотничьего ружья.

Полицию вызвали местные жители. Очевидцы также сообщили о драке с участием 10-15 человек, произошедшей на улице.

На месте происшествия задержали 39-летнего жителя деревни Нурма. У нетрезвого мужчины изъяли обрез двуствольного гладкоствольного охотничьего ружья без маркировки и номера.

Стрелок рассказал, что нашел оружие около пяти лет назад при разборе заброшенного дома. Экспертиза показала, что обрез изготовлен путем укорачивания ствола и рукоятки охотничьего ружья «ТОЗ Б».