На КАД между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД перекрыли одну полосу

Автор: Гузель Галимова
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На КАД между развязками с Пулковским шоссе и ЗСД в районе Дачного проспекта перекрыли одна полоса движения.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», по 24 марта будет перекрыта для движения четвертая полоса, а по первой, второй и третьей — введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч.

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Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Работы по уборке смета в разделительной полосе дороги будут производиться на участке внутреннего кольца КАД с 68 по 71 километр. Дорожники будут работать в круглосуточном режиме.

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Напомним, участок КАД на подъезде к Кронштадту будет перекрыт до 18 апреля.

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