Киев считает, что закончить конфликт в Украине военным путем невозможно

Украина не получала просьб от союзников провести переговоры с Россией, однако Киев считает, что завершить конфликт военным путем невозможно. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Мы проведем мирный форум в Швейцарии, в котором мы ожидаем участия около ста стран и создания глобальной коалиции для оказания давления на Россию <…> тем самым положив конец за дипломатическим столом. Завершить военным путем невозможно просто потому, что Россия – ядерная страна», – сообщил Денис Шмыгаль
Украинский премьер-министр отметил, что «есть много голосов, которые упоминают усталость или говорят, что есть европейские лидеры или граждане, которые измотаны» конфликтом.
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09.12.2023 2311