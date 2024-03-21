Киев считает, что закончить конфликт в Украине военным путем невозможно

Украина не получала просьб от союзников провести переговоры с Россией, однако Киев считает, что завершить конфликт военным путем невозможно. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Мы проведем мирный форум в Швейцарии, в котором мы ожидаем участия около ста стран и создания глобальной коалиции для оказания давления на Россию <…> тем самым положив конец за дипломатическим столом. Завершить военным путем невозможно просто потому, что Россия – ядерная страна», – сообщил Денис Шмыгаль

Украинский премьер-министр отметил, что «есть много голосов, которые упоминают усталость или говорят, что есть европейские лидеры или граждане, которые измотаны» конфликтом.