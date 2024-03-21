Семиклассник, угрожавший устроить стрельбу в школе Парголово, стал фигурантом уголовного дела

Правоохранители возбудили уголовное дело против ученика седьмого класса, который обещал устроить стрельбу в одной из школ Парголово и изнасиловать сверстниц.

Действия 14-летнего подростка квалифицировали как ложное сообщение о теракте, передает 78.ru.

Ранее мать одной из школьниц обратилась в полицию с заявлением о том, что незнакомец разослал в соцсетях жуткие сообщения о разгроме, расстреле из автомата Калашникова и изнасиловании детей. В школе были усилены меры безопасности.

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Автора угроз позже задержали. Один из родителей в беседе с издание предположил, что мальчик просто решил «пошалить».