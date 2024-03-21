Симптом рака крови, который может проявиться при чистке зубов

Острый миелоидный лейкоз – агрессивная форма рака крови. По данным онкологов, заболевание нужно лечить на ранних стадиях, чтобы был шанс на ремиссию.

Лейкоз на ранних стадиях проявляется сильной утомляемостью, потерей веса, повышением температуры, появлением синяков без видимых причин и сильной кровоточивостью. Ее можно заметить во время чистки зубов.

Дело в развившейся тромбоцитопении – дефиците тромбоцитов в крови. Ее свертывание замедляется после любой травмы, например, надавливании щеткой на десну.

Кровоточивость десен также могут спровоцировать:

агрессивная чистка;

различные заболевания десен, например, пародонтит;

зубной камень.

С проблемой нужно идти к стоматологу. Если он не выявит причин, а кровоточивость продолжается, следует пройти расширенное обследование организма.