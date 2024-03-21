Жители Петербурга оценили производительность своих компаний

Половина опрошенных (51 %) считают свою личную эффективность в рабочие часы высокой. Каждый десятый (11 %) рассказал, что хотел бы работать еще лучше, но и так выдает свой максимум, сообщает «Петроград».

Треть (35 %) признали свою производительность труда средней, 4 % отметили, что их продуктивность сейчас низкая, 8 % не интересовались этой темой. Остальные затрудняются ответить.

Уровень производительности труда по компаниям трудоустроенные оценивают ниже, чем свой личный: лишь 27 % говорят, что в компании высокая эффективность, 44 % считают, что производительность стоит на среднем уровне, а 11 % назвали эффективность низкой.