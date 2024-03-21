Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 21 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

Сегодня ночью ВСК России нанесен удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по центрам принятия решения ВСУ, базам материально-технического обеспечения, пунктам временной дислокации сил специальных операций и иностранных наемников. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены.

На Купянском направлении потери ВСУ составили до 40 военнослужащих, три танка и четыре автомобиля.

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На Белгородском направлении российские подразделения продолжают проведение мероприятий по недопущению проникновения диверсионно-разведывательных групп ВСУ и их уничтожению в приграничных районах Украины. Противник потерял до 30 боевиков, три пикапа, а также боевую машину реактивной системы залпового огня «Vampire» чешского производства.

На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные рубежи и овладели железнодорожной станцией Алебастровая в ДНР. ВСУ потеряли до 250 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и семь автомобилей.

На Авдеевском направлении освобожден населенный пункт Тоненькое ДНР. Противник потерял более 320 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины и семь автомобилей.

На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 120-ти военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, три автомобиля, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 50 военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 производства США, а также гаубицу Д-30.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 163 украинских беспилотных летательных аппарата, а также 20 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и «Vampire» чешского производства.