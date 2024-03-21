Арестован один из подростков, беспричинно избивших прохожего до смерти в Петербурге

Суд арестовал 15-летнего подростка, который со своим приятелем жестоко избил случайного прохожего в саду Сан-Галли в Петербурге.

В СИЗО он пробудет как минимум до 18 мая, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Он и его сверстник подозреваются в хулиганстве и умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть по неосторожности.

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Напомним, инцидент произошел 19 марта. Трое подростков 13 и 15 лет напали на прохожего и жестоко избили его. Мужчину позже нашли мертвым на лавочке. Агрессоров задержали в тот же день.