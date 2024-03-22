Автомобиль сгорел в Гатчине

По данным ГУ МЧС по региону, 21 марта около 17:30 поступило сообщение о пожаре в Гатчине. На улице Радищева загорелся легковой автомобиль.
Возгорание было ликвидировано через полчаса. На место происшествия выезжали дежурные смены 42-й и 43-й пожарных частей Ленинградской области.
По предварительным данным правоохранительных органов, пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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23.05.2022 1570