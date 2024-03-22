ЦБ отозвал лицензию у банка, зарегистрированного еще в 1992 году

Банк России (ЦБ) отозвал у московской кредитной организации АО «Банк Стрела» лицензию на осуществление банковских операций. Он специализировался на переводе денег между участниками рынка банковских услуг, в том числе QIWI банка (Киви банка), у которого лицензию отозвали 21 февраля.

Регулятор отмечает, что банк лишился лицензии из-за неисполнения федеральных законов о банковской деятельности и нормативных актов ЦБ, неоднократных нарушений в течение года требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

«Значительные объемы операций в рамках указанной деятельности были направлены на обеспечение расчетов между физическими лицами и теневым бизнесом (переводы денежных средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор) и являлись высокорисковыми», – сказано в сообщении ЦБ

Банк «Стрела» зарегистрирован в 1992 году. На 1 марта 2024 года он занимал 321-е место в банковской системе России по размеру активов.