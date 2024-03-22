Иномарка съехала в кювет и загорелась в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

Сигнал о горящем автомобиле на дороге из Выборга в Каменку поступил 22 марта около 03:00. На место прибыли сотрудники 52-й пожарной части.

Пламя потушили в 03:47, машина полностью выгорела. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля марки Opel не справился с управлением, съехал в кювет и въехал в дерево.

Молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняет дорожная полиция.

Вам будет интересно
Иномарка съехала в кювет и загорелась в Выборгском районе Ленинградская область, ДТП, Выборгский район, Выборг
Пешеходу оторвало голову в ДТП возле Выборга
По информации ivbg.ru, ДТП произошло 25 декабря около 20:00 на 24 километре дороги «Ушково - Гравийное» в Выборгском районе. Автомобиль марки Exeed...
26.12.2022 3363
Автор