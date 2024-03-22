Иномарка съехала в кювет и загорелась в Выборгском районе

Сигнал о горящем автомобиле на дороге из Выборга в Каменку поступил 22 марта около 03:00. На место прибыли сотрудники 52-й пожарной части.

Пламя потушили в 03:47, машина полностью выгорела. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля марки Opel не справился с управлением, съехал в кювет и въехал в дерево.

Молодой человек получил травмы и был госпитализирован. Обстоятельства ДТП выясняет дорожная полиция.