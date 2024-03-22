Выходные в Ленобласти начнутся с дождей, мокрого снега и похолодания

В МЧС предупредили жителей региона об ухудшении погодных условий.
В субботу, 23 марта, жителей Ленобласти ждут дожди, мокрый снег и усиление ветра. Такой прогноз погоды приводит региональное МЧС.
Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, утром и днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4 гр., днем +3…+8 гр. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, — передает ведомство.
Вам будет интересно
Всему виной — сильные порывы ветра. В Санкт-Петербурге вводится "желтый" уровень погодной опасности. Предупреждение будет действовать с вечера пятницы и до...
22.03.2024 18