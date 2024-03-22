Ленинградских школьников научили правильно вести себя на дороге и в автобусе

В преддверии весенних каникул в Ленинградской области прошла акция «Знания спасут мир». Ученикам младших классов напомнили о правилах безопасного поведения на дороге и в общественном транспорте.
Мероприятие состоялось в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт» с целью предотвратить несчастные случаи с детьми на дорогах и в автобусах.
Так, ученики 4-го класса МБОУ Гатчинская СОШ № 7 узнали, как правильно выходить из автобуса и почему нельзя обходить его спереди или сзади после высадки. Детям также рассказали и о безопасном поведении на остановках и при переходе проезжей части.
Лекцию для школьников провели председатель Комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк, директор по организации перевозок НТА Роман Юренев и координатор проекта «Детский спорт» в Ленобласти, помощник губернатора Вячеслав Комаров.
Ну а после лекционной части ребят ждали сюрпризы в виде настольных игр, а также возможность посидеть в кабине современных автобусов завода VOLGABUS.
Фото: пресс-служба Комитета Ленинградской области по транспорту