Постоянный представитель РФ в ООН заявил, что цель СВО по демилитаризации собственно Украины достигнута.

Как отметил постпред РФ в ООН Василий Небензя, Украина уже давно не имеет своего вооружения. ВСУ воюет тем, что им поставляет Запад, а значит — цель по демилитаризации страны уже достигнута.

С учётом того, что ВСУ давно уже не воюют своим вооружением, можно сказать, что цель нашей СВО по демилитаризации собственно Украины выполнена. Теперь боевики выживают исключительно за счёт поставок от стран НАТО, — заявил дипломат.