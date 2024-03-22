ФСБ: предварительно, жертвами теракта в Подмосковье стали 40 человек

Более 100 человек получили ранения.
Согласно предварительным данным ФСБ, количество погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье может составлять 40 человек. Еще более 100 посетителей торгового центра получили ранения.
Спецназ уже ворвался в здание. Осуществляется поиск террористов.
Следственный комитет РФ официально квалифицировал трагедию как теракт. Возбуждено уголовное дело.
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22.03.2024 91