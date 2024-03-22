В Ленобласти вводится режим повышенной готовности после трагедии в Подмосковье

Соответствующее поручение дал глава региона.
В Ленинградской области вводится режим повышенной готовности. Об этом заявил губернатор региона Александр Дрозденко.
Дал поручение вице-губернатору по безопасности Михаилу Ильину о введении в Ленинградской области режима повышенной готовности в рамках работы оперативного штаба, — пишет Дрозденко в своем Телеграм-канале.
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22.03.2024 91