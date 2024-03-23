Теракт в «Крокус Сити Холле» в Москве: что известно к этому часу

Десятки человек убиты и ранены в результате теракта, совершенного вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Несколько террористов с автоматическим оружием вошли в здание, продолжительное время расстреливали всех, кто попадался им на пути, после чего без труда покинули концертный зал и, по предварительным данным, уехали на белом автомобиле.

В Следственном комитете сообщают, что на момент подготовки публикации погибли более 60 человек. Это число может возрасти.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщает, что возле «Крокус Сити Холла» в помещениях Фонда защитников отечества запускается центр помощи. В нем родственники смогут получить информацию о пострадавших и погибших. Телефон горячей линии 122. Официальные списки погибших, которых удалось идентифицировать, могут начать публиковать с 10:00.

В результате теракта «Крокус Сити Холл» загорелся. По словам Андрея Воробьева, очаг возгорания, вероятно, находился в зрительном зале. Крыша над ним рухнула, идет разбор завалов.

Как сообщают в МЧС, пожар в «Крокус Сити Холле» локализован. Огонь успел охватить около 13 000 квадратных метров, часть крыши обрушилась. На месте работают почти 500 спасателей и около 200 спецмашин.

Владимиру Путину доложили о ходе расследования главы ФСБ, МВД, СК и Росгвардии. Глава МЧС рассказал, что делается для спасения людей.

По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, в медучреждениях находятся 115 человек, в том числе пять детей. Скорые доставили пострадавших в больницы Красногорска, Одинцова, Долгопрудного, Химок и Москвы. Девять человек находятся в крайне тяжелом состоянии, 60 – в тяжелом, большинство остальных – в состоянии средней степени тяжести. Более 30 пострадавших получили помощь амбулаторно. Почти все операции, в которых они нуждались, уже выполнены, тяжелые пациенты находятся в реанимации.