Как мир отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле»

Редакция ivbg.ru рассказывает, как правительства стран мира отреагировали на теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле». Всю актуальную информацию о происшествии на 10:00 можно узнать здесь.

Видео: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Северная и южная Америка

В пресс-службе Белого дома сообщили, что США считают «ужасающими» кадры с места стрельбы в «Крокус Сити Холле». И сразу же заявили, что «не видят причастности признаков причастности Украины к теракту». Представитель Совета нацбезопасности Белого дома отметил, что президент США Джо Байден не будет звонить Владимиру Путину.

Теракт осудили официальные представители Канады, Бразилии, Перу, Колумбии, Чили, Венесуэлы, Эквадора, Уругвая, Парагвая, Мексики, Панамы, Коста-рики, Гватемалы, Аргентины.

Европа

Официальный представитель внешнеполитической службы Европейского союза Петер Стано заявил, что ЕС шокирован терактом и осуждает нападения на гражданское население.

«Наши мысли со всеми пострадавшими гражданами России», – заявил Петер Стано

Президент Италии Серджо Маттарелла выразил соболезнования.

«Ужас и проклятие должны сопровождать насилие против всех невинных гражданских жертв», – заявил Серджо Маттарелла

США и Великобритания были в курсе возможных терактов в России. Об этом заявил президент Сербии Александар Вучич. Он выразил соболезнования семьям погибших.

«Мы молимся за семьи погибших», – заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Теракт осудили официальные представители Испании, Чехии, Словакии, Словении, Португалии, Швейцарии, Нидерландов, Шотландии, Бельгии, Франции. Украина ограничилась заявлением о своей непричастности к теракту.

Азия

МИД Японии осудил нападение на гражданское население и выразил соболезнования семьям погибших. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин направил главе МИД РФ Сергею Лаврову телеграмму с соболезнованиями в связи с терактом.

«Секретариат Шанхайской организации сотрудничества и я лично с глубокой болью восприняли сообщение о чудовищной террористической атаке в Московской области 22 марта», – сказано в сообщении

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) выразила соболезнования в связи с бесчеловечной трагедией. Также соболезнования выразили король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц — премьер-министр Мухаммед бен Салман.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что государство осуждает террористическую атаку в Москве. Теракт также осудили официальные представители Кувейта, Пакистана, Ирана, Ирака, Армении, Бахрейна.