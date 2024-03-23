ФСБ сообщает о задержании 11 человек по делу о теракте в «Крокусе». В том числе четырех боевиков

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек. В числе задержанных четверо террористов, расстреливавших людей в «Крокус Сити Холле».
Ведется дальнейшая работа «по выявлению пособнической базы по делу о теракте».
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа неизвестных устроила стрельбу из автоматического оружия, в здании случился пожар. По данным СКР, погибли более 60 человек. МЧС сообщило о 107 пострадавших.
Вам будет интересно
Десятки человек убиты и ранены в результате теракта, совершенного вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Несколько террористов с...
23.03.2024 56