ФСБ сообщает о задержании 11 человек по делу о теракте в «Крокусе». В том числе четырех боевиков

Автор: Сергей Агутин
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Полиция (2)
Фото: Baltphoto.ru

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек. В числе задержанных четверо террористов, расстреливавших людей в «Крокус Сити Холле».

Ведется дальнейшая работа «по выявлению пособнической базы по делу о теракте».

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. Группа неизвестных устроила стрельбу из автоматического оружия, в здании случился пожар. По данным СКР, погибли более 60 человек. МЧС сообщило о 107 пострадавших.

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23.03.2024 56
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