Задержаны подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» – что известно на этот момент

Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четверых террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Александр Бортников также сообщил о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт.

По предварительным данным, террористы, участвовавшие в теракте, задержаны в Брянской области. Они пытались скрыться на белом автомобиле марки Renault в сторону российско-украинской границы, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне.

Имена задержанных официально не названы. Их этапируют из Брянской области в Москву.