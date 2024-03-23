Задержаны подозреваемые в теракте в «Крокус Сити Холле» – что известно на этот момент

Автор: Сергей Агутин
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Директор ФСБ Александр Бортников доложил Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четверых террористов, непосредственно участвовавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Александр Бортников также сообщил о работе ФСБ над выявлением пособнической базы совершивших теракт.

По предварительным данным, террористы, участвовавшие в теракте, задержаны в Брянской области. Они пытались скрыться на белом автомобиле марки Renault в сторону российско-украинской границы, планировали перейти границу и имели контакты на украинской стороне.

Имена задержанных официально не названы. Их этапируют из Брянской области в Москву.

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23.03.2024 34
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