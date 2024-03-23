Количество погибших в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 115 человек. Названы имена 41 погибшего

Автор: Сергей Агутин
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Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 115 человек, сообщает СК РФ.

Сергей Собянин поручил выплатить семьям погибших в результате теракта по 3 млн рублей, пострадавшим, которые лечатся в стационаре, по миллиону. Дети, чьи родители погибли во время теракта, будут получать ежемесячные выплаты, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Опубликованы имена 41 погибшего, тела которых удалось опознать после теракта в «Крокус Сити Холле».

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