Количество погибших в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 115 человек. Названы имена 41 погибшего

Количество погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 115 человек, сообщает СК РФ.

Сергей Собянин поручил выплатить семьям погибших в результате теракта по 3 млн рублей, пострадавшим, которые лечатся в стационаре, по миллиону. Дети, чьи родители погибли во время теракта, будут получать ежемесячные выплаты, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Опубликованы имена 41 погибшего, тела которых удалось опознать после теракта в «Крокус Сити Холле».