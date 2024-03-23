Мокрый снег, туман и до -3 °C – погода в Ленобласти на 24 марта

На территории Ленинградской области 24 марта будет облачно с прояснениями. В большинстве районов ожидаются: ночью мокрый снег, утром слабый туман, днем дождь с мокрым снегом.
Ветер ночью западный, юго-западный, 4-9 м/с, днем переменный, 2-5 м/с. Температура воздуха ночью -3… +2 °C, днем от +3… +8 °C. На дорогах местами гололедица.
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