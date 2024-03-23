S7, «Яндекс.Такси», АЮР: коммерческий бизнес бесплатно помогает родственникам и жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

Десятки человек убиты и ранены в результате теракта, совершенного вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Предприятия и ассоциация не остались в стороне, бесплатно помогают родственникам и жертвам.

Авиакомпания S7 Airlines организует бесплатный трансфер для родственников пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле». Для оформления бесплатного билета нужно позвонить в контактный центр.

«Если вы, ваши близкие или родственники пострадали, мы бесплатно отвезем вас на ближайших рейсах S7 Airlines в Москву или из Москвы», – говорится в сообщении авиаперевозчика

Ассоциация юристов России (АЮР) объявила о запуске горячей линии бесплатной правовой поддержки пострадавших и семей погибших в теракте. Юристы проконсультируют, создадут памятки по актуальным вопросам, бесплатно помогут с подготовкой исков и заявлений о выплатах.

«Яндекс.Такси» сделал бесплатными поездки из района, где произошел теракт. Деньги за ранее оплаченные поездки должны вернуться на счета клиентов в течение двух дней.