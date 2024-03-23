Определены размеры выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»

Автор: Сергей Агутин
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Москва и Московская область выплатят компенсации родственникам погибших и всем пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Согласно распоряжению правительства Москвы от 22 марта, семьям и близким погибших выплатят по 3 миллиона рублей. Попавшим в стационар – по миллиону рублей. Получившим амбулаторное лечение – по 500 тысяч рублей.

Сергей Собянин также сообщил, что вместе с областным правительством они возьмут на себя организацию и компенсацию похорон погибших.

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23.03.2024 25
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