Определены размеры выплат семьям погибших и пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холле»

Москва и Московская область выплатят компенсации родственникам погибших и всем пострадавшим во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Согласно распоряжению правительства Москвы от 22 марта, семьям и близким погибших выплатят по 3 миллиона рублей. Попавшим в стационар – по миллиону рублей. Получившим амбулаторное лечение – по 500 тысяч рублей.

Сергей Собянин также сообщил, что вместе с областным правительством они возьмут на себя организацию и компенсацию похорон погибших.