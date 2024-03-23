Польша усилит армию на границе с Россией и Беларусью

Польша усилит присутствие армии на границе, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
«Мы усилим присутствие польской армии в Подляском, Люблинском, Варминско-Мазурском и Подкарпатском воеводствах», – сказал Владислав Косиняк-Камыш
Указанные регионы Польши соседствуют с Беларусью, Украиной и Калининградской областью России.
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