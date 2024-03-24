В Эрмитаже введен особый режим безопасности

Он станет альтернативой полному закрытию музея.

Как передает пресс-служба Эрмитажа, в связи с трагедией в торговом центре «Крокус Сити Холл» в Подмосковье музей вводит особый режим безопасности. Он станет альтернативой полному закрытию музея.

Посетители с рюкзаками и другими объемными вещами не допускаются в Эрмитаж. Камеры хранения временно недоступны, — указано в сообщении.