В Эрмитаже введен особый режим безопасности

Он станет альтернативой полному закрытию музея.
Как передает пресс-служба Эрмитажа, в связи с трагедией в торговом центре «Крокус Сити Холл» в Подмосковье музей вводит особый режим безопасности. Он станет альтернативой полному закрытию музея.
Посетители с рюкзаками и другими объемными вещами не допускаются в Эрмитаж. Камеры хранения временно недоступны, — указано в сообщении.
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