Российские банки спишут кредиты погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле»

С такой инициативой выступили уже несколько крупнейших кредитно-финансовых организаций.

Целый ряд российских банков объявили, что спишут кредиты погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье. С такой инициативой уже выступили Сбер, «Тинькофф», Альфа Банк и «Дом РФ» и другие кредитно-финансовые организации.

Оформление соответствующих процедур начнется после публикации окончательного списка погибших и пострадавших в трагедии.

Также сообщается, что некоторые банки спишут задолженности и семьям погибших и раненых.