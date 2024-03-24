«Зенит» направит все средства от матча с «Балтикой» на помощь семьям погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе»

О таком решении руководство футбольного клуба объявило в соцсетях.

Футбольный клуб «Зенит» окажет поддержку семьям погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле». Вся выручка с продажи билетов на матч с «Балтикой» будет направлена на помощь людям, столкнувшимися со страшной трагедией.

Сине-бело-голубые объединятся, чтобы поддержать жертв трагических событий, произошедших в Москве. Все средства от домашнего матча с ФК «Балтика» на «Газпром Арене» ФК «Зенит» направит в помощь пострадавшим и семьям погибших в теракте в подмосковном «Крокусе», — указано в сообщении ФК «Зенит» в Телеграм-канале.