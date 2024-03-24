Губернатор Подмосковья объявил о сборе пожертвований для семей погибших и пострадавших в теракте в «Крокусе»

Денежные средства будут направлены в Российский Красный крест с последующим распределением.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил о начале сбора пожертвований для семей погибших и пострадавших в теракте в «Крокус Сити Холле».

Объявлен сбор пожертвований на помощь семьям погибших, семьям пострадавших и пострадавшим при теракте в «Крокусе», — сообщил глава региона в своем Телеграм-канале.

Денежные средства будут направлены в Российский Красный крест, а распределением займется специально созданная комиссия. В нее войдут представители организации, а также чиновники Москвы и области.