РЖД готовы бесплатно разместить в своих реабилитационных центрах пострадавших в теракте в Подмосковье

Также компания ранее объявила, что организует бесплатный проезд семьям погибших и пострадавших в трагедии.

Компания» РЖД» готова бесплатно разместить в своих реабилитационных центрах пострадавших в теракте в Подмосковье.

РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в теракте в «Крокусе» в свои реабилитационные центры сети РЖД-Медицина для восстановления, — передает пресс-служба перевозчика.

Для оформления заявок гражданам необходимо обратиться по телефону горячей линии 8-800-234-34-34.