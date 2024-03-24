РЖД готовы бесплатно разместить в своих реабилитационных центрах пострадавших в теракте в Подмосковье

Автор: Анастасия Щербакова
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Также компания ранее объявила, что организует бесплатный проезд семьям погибших и пострадавших в трагедии.

Компания» РЖД» готова бесплатно разместить в своих реабилитационных центрах пострадавших в теракте в Подмосковье.

РЖД готовы безвозмездно принять пострадавших в теракте в «Крокусе» в свои реабилитационные центры сети РЖД-Медицина для восстановления, — передает пресс-служба перевозчика.

Для оформления заявок гражданам необходимо обратиться по телефону горячей линии 8-800-234-34-34.

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24.03.2024 48
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