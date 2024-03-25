Пострадавшим в теракте в «Крокусе» начали выплачивать компенсации, среди них – жители Ленобласти и Петербурга

Пострадавшие в теракте в «Крокус сити холл» начали получать компенсацию, гооворится в тг-канале столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Выплаты уже получили пострадавшие в теракте из Москвы, Петербурга, Ленинградской, Саратовской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей, а также Удмуртской Республики и Пермского края.

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Напомним, правительство Москвы выплатит семьям и близким погибших по 3 млн рублей, попавшим в стационар — по миллиону рублей, получившим амбулаторное лечение — по 500 тыс. рублей.

По последним данным, в теракте погибли 137 человек, из которых трое детей, пострадали- 182.