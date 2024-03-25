Спасатели обнаружили вмерзшее в лед тело человека под Приозерском

Автор: Гузель Галимова
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В экстренные службы 24 марта поступило сообщение, что в Приозерском районе Ленобласти во льду Тайполовского залива обнаружено вмерзшее тело человека.

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Фото: t.me/acclenobl

Спасатели ПСО города Приозерск извлекли погибшего и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

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