Спасатели обнаружили вмерзшее в лед тело человека под Приозерском

В экстренные службы 24 марта поступило сообщение, что в Приозерском районе Ленобласти во льду Тайполовского залива обнаружено вмерзшее тело человека.
Спасатели ПСО города Приозерск извлекли погибшего и передали сотрудникам полиции. Обстоятельства случившегося устанавливаются, сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
Вам будет интересно
Суд арестовал 15-летнего подростка, который со своим приятелем жестоко избил случайного прохожего в саду Сан-Галли в Петербурге. В СИЗО он пробудет...
21.03.2024 161