Группа «Пикник» не стала отменять концерт в Петербурге после теракта в Подмосковье

Выступление рок-группы «Пикник» в Петербурге, запланированное на этой неделе в Петербурге, состоится. Об этом сообщается на сайте Большого концертного зала «Октябрьский».

Музыкальный коллектив выступит с международным симфоническим оркестром «Таврический». Судя по афише, ожидается аншлаг: не распродан только один билет.

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Напомним, предыдущее выступление группы было сорвано террористами. По последним данным, погибли 137 человек, не менее 182 пострадали.