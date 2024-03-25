Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 25 марта

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.
На Купянском направлении потери ВСУ составили до 20 военнослужащих, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На Донецком направлении ВСУ потеряли до 175 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, в том числе боевая машина пехоты «Bradley» и три автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены две самоходные артиллерийские установки «Krab» польского производства, противотанковая пушка «Рапира», а также две станции радиоэлектронной борьбы: «Нота» и «Анклав-Н».
На Авдеевском направлении противник потерял до 120 военнослужащих, шесть танков, две боевые бронированные машины и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубица Д-20, противотанковая пушка «Рапира», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.
На Южно-Донецком направлении потери противника составили до 110 военнослужащих и три автомобиля.
На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и девять пикапов.
Средствами противовоздушной обороны уничтожено 103 украинских беспилотных летательных аппарата, а также сбит 31 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS, «Vampire» и «Ураган».